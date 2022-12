Археологи нашли в Египте портреты древнего царства

Археологические раскопки в древнем городе Фаюм (Египет) подарили ряд интересных научных открытий.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Исследование на объекте Гарза проводились с 2016 года. Это поселение, ранее известное как Филадельфия, было основано Птолемеем II Филадельфом в III веке до нашей эры. В конце последнего сезона удалось раскопать огромное погребальное сооружение.

Последнее в свое время построили из каменных блоков, а внутри обнаружили множество погребальных камер, вытесанных в скалах или облицованных камнем. В пределах основного сооружения пол отделали известковым раствором и окрасили в цвета, которые ученые сравнили с шахматной доской.

Также в древнем городе нашли украшенные деревянные гробы в древнеегипетском и древнегреческом стилях, керамику, фаюмские портреты и украшенный деревянный ящик. Интерес к результатам этого исследования во многом связан с тем, что впервые были найдены фаюмские портреты после раскопок, проведенных британским археологом Флиндером Питри в Хавари в 1887 и 1910-11 годах, в рамках которых открыли так называемую «Гробницы Алины» фон Кауфмана.

Эти портреты – натуралистический живописный портрет на деревянных досках, который прикрепляли к мумиям высшего класса из римского Египта. Они являются частью традиции живописи на дереве, которую очень уважали во времена Античности.

