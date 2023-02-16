Археологи нашли захоронения, принадлежащие древней культуре

Открытие сделали во время подготовки к строительству шоссе.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) нашли серию круглых курганов в Эль-Наранхо в штате Тамаулипас (Мексика).

Об этом сообщает на сайте института.

Раскопки на этом месте велись в рамках подготовки к строительству шоссе Манте-Окампо-Тула, финансируемому государством проекту, соединяющему муниципалитеты Манте, Окампо и Тула. Исследователи раскопали два из четырех курганов, обнаруженных на этом месте, которые содержат захоронения, соответствующие поздней фазе классического периода, примерно между 600 и 900 годами нашей эры (на основе датировки керамических типов, найденных на месте).

В общей сложности ученые нашли дюжину захоронений, расположенных в основном в одном и том же месте, и все они, по-видимому, соответствуют культурной традиции уастеков.

Отметим, что цивилизация уастеков является доколумбовой мезоамериканской культурой, занимавшей территорию на побережье Мексиканского залива, которая включала северную часть штата Веракрус и соседние регионы штатов Идальго, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Тамаулипас. Уастеки часто строили круглые курганы в крупных городских центрах, таких как археологические памятники Виста-Эрмоса и Платанито.

Один из круглых курганов в Эль-Наранхо имеет диаметр 20 метров и был построен из известняка и базальтовой кладки. В кургане погребены трое взрослых, украшенные украшениями из ракушек в форме цветка, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.

Другой курган имеет диаметр 30 метров и содержит взрослого человека, помещенного внутри известняковой конструкции. Речь идет о погребальной практике, аналогичной тем, которые также наблюдались на стоянке уастеков Тамток в Сан-Луис-Потоси, к югу от штата Тамаулипас.

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