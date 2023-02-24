Археологи обнаружили останки человека, которым 11 тысяч лет

Археологи из Университета Центрального Ланкашира нашли человеческие останки возрастом 11 тысяч лет в пещере в Камбрии (Англия).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Пещера Heaning Wood Bone Cave является известняковым образованием с вертикальным валом, которое превратилось в сложную систему карстовых трещин. Пещеру впервые раскопал в 1958 году Э. Г. Холланд, что позволило обнаружить скелетные останки трех взрослых и подростка, датирующиеся ранним бронзовым веком.

Археологи вернулись в пещеру в 2016 году, обнаружив кости животных, таких как Bos, Sus и Canis, каменные орудия труда, глиняную посуду и бусы из ракушек. В рамках последних раскопок, которые провел археолог Мартин Стейблс, удалось найти раковину барвинка и человеческие останки, которым около 11 000 лет.

То есть, речь идет о раннем мезолите – периоде, когда Homo sapiens были единственным видом гоминидов, который все еще жил на Британских островах. Исследователи идентифицировали 8 человек, похороненных в пещере.

Оказалось, что пещера использовалась для захоронений в три разных периода доисторического прошлого: около 4000 лет назад в раннем бронзовом веке, примерно 5500 лет назад в раннем неолите и приблизительно 11 000 лет назад в самый ранний период мезолита.

«Это фантастическое открытие! Мы были рады подтвердить, что невероятная находка Мартина датируется примерно 11 000 лет назад и дает нам четкое свидетельство мезолитических захоронений на севере. Это особенно интересно, поскольку это одни из самых ранних дат человеческой деятельности в Британии после окончания последнего ледникового периода», – поделился доктор Петерсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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