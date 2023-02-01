Ученые выяснили, где были отчеканены первые в мире монеты

Первые в мире монеты были созданы в Древней Лидии. Сначала они были не более чем металлическими шариками с простыми штампами, но вскоре они сами собой превратились в прекрасные произведения искусства с фигурами из греческой мифологии.

Об этом пишет GreekReporter.

Созданная как средство подтверждения платежа, чеканка является коренным изменением в человеческом развитии, которая являлась частью развития торговли между народами еще в 600 г. до н.

Монеты в том виде, в каком мы их знаем сегодня, впервые были отчеканены в Лидии, анатолийском королевстве, тесно связанном с древними греками. Монеты, произведенные там, были из сияющего золота и серебра.

Лидийский статер стал официальной монетой Лидийской империи, процветавшей многие годы, прежде чем она пала перед Персидской империей. Считается, что первые монеты на планете датируются примерно второй половиной 7 века до нашей эры.

Историки-нумизматы согласны с тем, что лидийский статер был первой монетой, официально выпущенной правительством, и он послужил образцом практически для всех последующих монет повсюду.

В отличие от других жетонов или предметов, используемых в бартере, монеты выпускаются центральным органом или правительством. Конечно, монеты могут быть изготовлены из любого материала, но из-за необходимости долговечности они с тех времен изготовлялись из металла.

Конечно, когда они были сделаны из драгоценного металла, такого как золото, они обладали собственной внутренней ценностью. Другие особенности монет, которые сделали их такими революционными, заключаются в том, что они портативны, их трудно подделать, и они имеют некоторую ценность, будь то сама по себе или по указу, установленному правительством.

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