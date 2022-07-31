Археологи выяснили причину падения столицы древних майя

С увеличением количества осадков население города увеличивалось, а с их уменьшением — уменьшалось. Длительная засуха в первой половине XV века привела к окончательному краху.

Ученые из Калифорнийского университета рассказали историю падения столицы майя. Исследование показало, что в городе Майяпан преобладали политические распри и гражданские конфликты, а его население сокращалось. Город разрушился между 1441 и 1461 годами. Исследователи пришли к выводу, что длительная засуха могла стать основной причиной этих событий.

Авторы научной статьи провели изотопный и радиоуглеродный анализы в городе Майяпани и изучили ДНК человеческих останков из захоронений между 1400 и 1450 годами. Затем они собрали региональные источники климатических данных, включая результаты недавнего исследования пещерных отложений под городом.

Результаты показали, что с увеличением количества осадков население города увеличивалось, а с их уменьшением — уменьшалось. Длительная засуха в первой половине XV века привела к окончательному краху.

Исследования показали, что у майя практически не было искусственной системы орошения, поэтому они зависели от регулярных осадков. Более того, у майя не было практики централизованного, долгосрочного хранения зерна. Поэтому засуха привела к резкому сокращению урожая и нехватке продовольствия.

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