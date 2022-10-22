Астронавт NASA показал, как потрясающе выглядят молнии из космоса

Неожиданно открывшийся просвет на вершине облаков позволил астронавту сфотографировать с МКС молнии в районе Сиамского залива.

На фотографиях из космоса, сделанных астронавтом, запечатлены потрясающие кадры сияния молний и лунного света.

Один из астронавтов с корабля A of Expediiana 66 сделал невероятный снимок двух причудливых голубых световых пятен, вспыхивающих в атмосфере нашей планеты, сообщает Science Alert.

Снимок сделан с МКС, когда она проходила над Южно-Китайским морем. Эти фотографии была опубликованы Обсерваторией Земли NASA 9 октября.

На впечатляющем изображении представлен результат двух естественных реакций, которые произошли между двумя природными явлениями.

На первое изображение попал удар молнии в районе Сиамского залива. Обычно эти вспышки трудно увидеть с МКС из-за облаков, но во время этой молнии удар произошел вблизи большой круглой трещины на вершине облаков, из-за чего появилось яркое кольцо света.

Синяя точка в правом верхнем углу изображения — это искривление лунного света. Ориентация естественного спутника Земли относительно МКС означает, что свет, отражаемый им от Солнца, проходит прямо через атмосферу планеты, что превращает его в ярко-голубое пятно с рассеянным ореолом.

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