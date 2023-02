Без каких продуктов невозможно похудеть: эксперты дали важные советы

Эксперты по питанию рассказали, какие продукты для улучшения рациона и поддержания стройной фигуры следует всегда держать под рукой.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Какие продукты помогут похудеть

Яйца. Исследование подтверждает, что употребление яиц на завтрак ускоряет чувство сытости, уменьшает риск переедания и позволяет быстрее избавиться от лишних килограммов.

Овощи. Без них не обойдется ни один здоровый рацион и похудение. Овощи пригодятся и для того, чтобы легко дополнить белковую яичницу витаминами или приготовить их в качестве гарнира. Не повредят вашей фигуре и организму витаминные салаты. Научно пользу салатов подтвердили исследователи. Они нашли связь между потреблением салатов и потерей веса. Чем больше огородных продуктов в рационе, тем лучше результаты. Снижается не только вес, но и риск ожирения.

Сезонные фрукты станут отличной заменой сладостям. Исследование показало, что увеличение потребления фруктов коррелировало с потерей веса в течение 4 лет. В списке лидеров оказались яблоки, ягоды и груши.

Закуски с высоким содержанием белка. Позаботиться худеющим нужно не только о главных приемах пищи, но и полезных закусках на случай, если вы проголодаетесь. Так под рукой всегда будет питательное лакомство, поэтому потребность в дозе сладкого просто исчезнет. Йогурт, сыр, овощи всегда должны быть в вашем холодильнике, советуют эксперты.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.