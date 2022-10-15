Ученые рассказали, почему во время принятия душа возникают отличные идеи

Американские психологи выяснили, что человек может повысить свою эффективность, когда решает трудную творческую задачу, если полностью отвлечется.

Исследователи из Вирджинского университета предложили участникам экспериментов решить предварительные задания и после придумать что-нибудь неожиданное и оригинальное. После того, как человек начинал думать над креативным заданием, его намеренно начинали отвлекать.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Для этого ученые использовали нейтральные психологические тесты, которые отвлекали испытуемого и мешали ему выполнять изначально поставленное задание. Когда процесс отвлечения заканчивался, резкий рост творческих способностей не фиксировался.

В недавней серии исследований специалисты изменили подход к отвлечению и сделали так, чтобы у отвлекающих факторов был естественный и привычный характер. Новым испытуемым, которых разделили на две группы, предлагали остановиться и посмотреть 3-минутное видео, а не выдумывать креативное задание.

Представители первой группы смотрели видео, где мужчина складывал белье, а второй – фрагмент из фильма «Когда Гарри встретил Салли», где герои сидят в кафе и женщина имитирует оргазм. Выяснилось, что первая группа не продемонстрировала какой-либо прорыв в творчестве, а вторая наоборот.

Эксперты это объясняют тем, что во время решения психологических тестов и просмотра скучного видео отсутствует повышение креативных способностей, потому что они не отвлекают по-настоящему мозг от задачи и только его «приглушают». Это отличает их от фильма, который полностью привлек внимание участников эксперимента. По мнению ученых, принятие душа оказывает на нас аналогичное влияние.

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