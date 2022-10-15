Мертвые существа, захороненные в океане, могут влиять на землетрясения — ученые

Новое исследование показывает, что крошечные древние морские организмы могут оказать серьезное влияние на следующее сейсмическое событие.

Исследование было опубликовано в журнале Lithos.

Ученые, изучающие регион, обнаружили, что отложения кальцита, оставленные массами одноклеточных морских организмов десятки миллионов лет назад, могут контролировать уровень движения и трения между Тихоокеанской плитой и Австралийской плитой. Исследователи объясняют, что ключ в том, способен ли этот кальцит растворяться. Если это так, как кусочек сахара в чае, тарелки могут легче скользить друг мимо друга; если этого не происходит, это блокирует движение плиты, блокируя энергию, которая позже высвобождается внезапным всплеском.

«Кальцит растворяется быстрее, когда он подвергается сильному стрессу и когда температура ниже. Он легче растворяется при низких температурах — скажем, при комнатной температуре. Но с повышением температуры растворяться становится труднее — скажем, глубже в земле»», — говорит геолог-структурщик Кэролин Бултон из Веллингтонского университета Те Херенга Вака, Новая Зеландия.

В глубине зоны субдукции температура постепенно повышается с глубиной, повышаясь примерно на 10ºC на каждый километр. Кальцитовые раковины, которые не растворяются далеко под поверхностью, могли оказать значительное влияние на движения разлома. До самого разлома трудно добраться, и для доступа к нему требуется дорогостоящее буровое оборудование, поэтому исследователи использовали открытые слои известняка, аргиллитов и алевролитов на местной береговой линии — к юго-востоку от Мартинборо, на Северном острове — в качестве прокси.

Скалы там содержат кальцит морских организмов, которые в основном относятся к типу, известному как фораминиферы (включая, среди прочего, планктон). Следующие вопросы заключаются в том, сколько этого кальцита находится в зоне субдукции и в каком он состоянии.

«Количество и поведение кальцита в этих организмах — большая часть головоломки того, насколько сильным может быть следующее землетрясение», — говорит Боултон.

Геологи знают о зоне субдукции Хикуранги меньше, чем о других разломах Новой Зеландии, потому что ее нельзя изучить вблизи. Записи предыдущих землетрясений не столь полны, а знание их состояния не столь тщательно, что усложняет прогнозирование следующего крупного землетрясения.

По словам ученых, существует 26% вероятность сильного землетрясения в течение следующих 50 лет вдоль этого разлома, которое может вызвать большое цунами.

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