Британская клиника случайно направила всем пациентам сообщения, что у них рак

Все пациенты больницы, даже те, кто не проходил перед этим никаких обследований, получили уведомление, что у них «агрессивный рак легких с метастазами».

Врачи одной из британских клиник случайно напугали всех своих пациентов сообщением, что у них рак.

Об этом сообщает The Telegraph.

Перед Новым годом пациенты клиники из города Донкастер в Великобритании начали получать сообщения, что у них обнаружен «агрессивный рак легких с метастазами».

Большинство людей были просто шокированы таким сообщением. Причем многие в принципе не имели каких-то проблем со здоровьем и не проходили обследований. Хотя были и такие пациенты, которые в этот момент ожидали своих результатов по анализам на рак.

К счастью, вслед за этим будоражащим сообщением им пришло новое уведомление, в котором содержались искренние извинения по поводу возникшей ошибки, и поздравления с наступающим Новым годом.

Пациенты пытались дозвониться в клинику после получения таких диагнозов, но горячая линия больницы была слишком перегружена.

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