Человечеству предрекли новую катастрофу, связанную с Солнцем

Ученые предложили способ борьбы с глобальным потеплением, который может навредить нашей планете.

Исследователи со всего мира размышляют над тем, как спасти Землю от масштабных изменений, которые могут быть вызваны глобальным потеплением. В частности, они предложили искусственно снизить яркость Солнца, однако, такой метод борьбы способен вызвать новую катастрофу, угрожающую человечеству.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые из Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата заявили, что нужно ввести мораторий на искусственное снижение яркости единственной звезды нашей Солнечной системы методами солнечной геоинженерии. Они считают, что метод, в основе которого лежит распыление в стратосфере аэрозолей с частицами серы для обратного отражения света в космос, может нанести планете еще большой вред. Если уменьшить солнечную активность в атмосфере, то это нарушит цикл муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке, а из-за этого на планете упадет урожайность многих сельскохозяйственных культур, что вызовет угрозу голода для многих стран.

Кроме того, эксперты считают, что уменьшение яркости Солнца может обратить вспять прогресс в восстановлении озонового слоя, который защищает жизнь на Земле от смертоносного ультрафиолетового излучения.

"Курсор" писал ранее, что на Солнце произошла мощная вспышка. Его часть излучения может достигнуть Земли.

Еще мы писали, что в данный момент Солнце считается молодой звездой. Оно генерирует огромное количество энергии и является тепловым и световым источником. Однако, единожды из-за выделения энергии оно вынуждено уничтожит окружающие ее планеты.