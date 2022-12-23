Черный рис против белого риса: что полезно при диабете

Доктор рассказала, является ли черный рис здоровым выбором для пациентов с диабетом или нет.

Поддерживать стабильный уровень сахара в крови или снижать риск развития диабета с помощью питания не всегда сложно. Иногда простая замена некоторых продуктов может показать лучшие результаты! Попробуйте перейти с белого риса на черный для лечения диабета.

Health Shots связались с Хари Лакшми, консультантом-диетологом больницы материнства в Ченнаи, чтобы выяснить, является ли черный рис здоровым выбором для пациентов с диабетом или нет.

Несмотря на то, что рис — очень распространенное зерно в индийской кухне, люди с диабетом часто избегают его употребления, поскольку оно содержит крахмалистые углеводы, которые могут вызвать внезапный всплеск уровня сахара в крови после еды. Но это в основном относится к белому рису. Многие люди не знают, что черный рис является более полезным для диабетиков.

Лакшми говорит: «Черный рис содержит богатые питательными веществами зародыши и отруби зерна, в то время как белый рис содержит только крахмалистый эндосперм, что делает черный рис лучшим выбором».

Можно ли употреблять черный рис людям, страдающим диабетом?

Да, и вот 5 причин, почему черный рис полезен для людей, страдающих диабетом:

1 Контролируйте уровень сахара в крови

Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка в черном рисе он значительно снижает скачки сахара в крови.

2. Способствует снижению веса

Увеличение веса может негативно повлиять на ваше состояние, и это одна из основных причин, по которой рекомендуется избегать употребления белого риса. С другой стороны, черный рис может помочь вам поддерживать здоровый вес.

3. Суперфуд без глютена

Больным сахарным диабетом рекомендуется избегать глютена, так как он может иметь негативные побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как вздутие живота и боль в животе. Черный рис не содержит глютена.

4. Снижает риск развития диабета 2 типа

Вы все равно можете есть черный рис, даже если вы не страдаете этим заболеванием. Черный рис может снизить риск развития диабета, поддерживая уровень сахара в крови, поскольку в нем много клетчатки и магния.

5. Богат другими питательными веществами

Черный рис отличается высоким содержанием питательных веществ. Он богат белком, клетчаткой, антиоксидантами и несколькими витаминами и минералами.

Читайте также: врач объяснила, безопасно ли использовать ватные палочки для чистки ушей.