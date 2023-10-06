Какие каши не стоит давать детям на завтрак - важные советы экспертов

Каша считается одним из самых полезных завтраков, как для взрослых, так и для детей. Она наполняет энергией, содержит ценные микроэлементы и клетчатку и надолго обеспечивает сытость. Однако ежедневно готовить детям каши на завтрак все же не стоит, говорят врачи.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Адамович в Instagram.

Некоторые виды каш содержат неполностью предварительно обработанные зерна, которые могут содержать антипитательные вещества, негативно воздействующие на кишечник и общее здоровье.

Каши обладают высоким гликемическим индексом, что может привести к резким изменениям уровня сахара в крови.

Кроме того, каши быстрого приготовления обычно содержат минимальное количество клетчатки.

Эксперт также напомнил, что многие каши готовятся на коровьем молоке, что может вызывать проблемы, связанные с пастеризацией, реакциями на непереносимость и инсулиновым ответом.

Из-за большого количества углеводов каша на завтрак иногда напоминает десерт, особенно если добавляют сахар, сиропы и фрукты.

Также важно отметить, что детские перемолотые каши могут привести к еще большим колебаниям уровня сахара в крови, а также могут мешать детям развивать навык жевания и адаптироваться к разной текстуре пищи.

В общем и целом, каши на завтрак могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, включая чувство голода, увлечение сладким и углеводами, а также могут увеличивать риск развития метаболического синдрома, диабета и других хронических заболеваний. Кроме того, дети могут привыкнуть к кашам на завтрак и не желать пробовать новые продукты, что может сказаться на их разнообразии питания.

Однако есть условия, при которых каши могут быть полезны на завтрак:

Если это каши без глютена (не из манны). Если это цельные зерна, предварительно правильно подготовленные (замоченные). Если каша не является основой завтрака, а лишь его частью. Если вы сбалансируете кашу, добавив к ней полезные жиры и белок или, по крайней мере, ягоды и орехи вместо фруктов и сиропов.

Такие изменения могут сделать кашу на завтрак более полезной и способствовать здоровому питанию вашего ребенка.

Как сообщал Курсор, назван эффективный метод успокоить младенцев, которые не могут уснуть.

Также Курсор писал о том, как может повлиять на здоровье дата рождения.