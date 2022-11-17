Что происходит с глазами, когда человек спит: исследование

Ученые рассказали о разных циклах сна и о том, что происходит с глазами, когда человек спит.

Об этом сообщает Very Well Health.

Есть мнение, что зрачки во время сна закатываются вверх, либо же следят за происходящим во сне. Однако, утверждают эксперты, это миф.

Когда человек спит, его мозг проходит циклические четыре стадии сна. Первые три называются тихим сном, когда глаза двигаются не быстро, а последняя ‒ активным сном, когда глаза двигаются быстро.

Во время сна глаза закрываются, но их функционирование продолжается. Например, они способны улавливать свет через веки. Это объясняет, то, почему в темном помещении проще уснуть, либо же почему яркий свет или восход солнца будят человека.

Зрачки могут продолжать двигаться под веками, но на первой стадии засыпания происходит замедление движения глаз, равно как дыхание и сердцебиение. На второй стадии движение останавливается. В рамках третьей фазы глаза не двигаются, а мышцы лица и тела находятся в полностью расслабленном состоянии.

Четвертая стадия, когда глаза быстро двигаются, начинается примерно спустя полтора часа после засыпания. В этот момент активность мозга примерно такая же, как во время бодрствования. Тело при этом остается расслабленным и обездвиженным, а дыхание ‒ быстрым и нерегулярным. Глаза быстро двигаются под веками, мы начинаем видеть сны.

По мнению некоторых исследователей, движение глаз в рамках последней фазы указывает на «смену сцены» во сне, подобно тому, как глаза двигаются и наблюдают за разными вещами, когда мозг бодрствует. Однако отсутствуют достоверные подтверждения в пользу этой гипотезы.

«Курсор» сообщал, что названо лучшее время для засыпания.