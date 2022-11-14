Названо лучшее время для засыпания

Регулярное время отхода ко сну между 22 и 23 часами сохраняет здоровье сердечно-сосудистой системы.

Британские ученые пришли к выводу, что отбой между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в Европейском журнале кардиологии, сообщает BBC News

В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, приняли участие 88 тысяч добровольцев. Специалисты фиксировали данные о времени их сна и бодрствования с помощью устройства, похожего на наручные часы. Кроме того, они следили за состоянием сердца и кровообращением участников исследования.

Результаты исследования показали, что сон между 22 и 23 часами является оптимальным вариантом для сохранения здоровья сердца в долгосрочной перспективе для большинства людей. Ученые уверены, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы, заявил автор исследования Девид Пленс.

Подчеркивается, что достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки.

Однако сон – не единственный фактор, который может повлиять на здоровье сердца. Также важен образ жизни, здоровый вес, правильное питание и регулярные занятия спортом.

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