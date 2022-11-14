Названо лучшее время для засыпания

В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, приняли участие 88 тысяч добровольцев. Специалисты фиксировали данные о времени их сна и бодрствования с помощью устройства, похожего на наручные часы. Кроме того, они следили за состоянием сердца и кровообращением участников исследования.
Подчеркивается, что достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки.
Однако сон – не единственный фактор, который может повлиять на здоровье сердца. Также важен образ жизни, здоровый вес, правильное питание и регулярные занятия спортом.
Ранее курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки.
Также «Курсор» сообщал, чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника.