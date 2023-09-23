Дефицит витамина D - в чем опасность и как вовремя распознать

Нехватка этого витамина может сильно навредить организму.

Витамин D необходим как для физического, так и для психического здоровья. Но бывает сложно определить, подвержен ли человек риску заболевания.

Об этом пишет Еxpress.

Так, витамин D сохраняет кости крепкими и здоровыми. Он повышает иммунитет, необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови; помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы; участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения; препятствует росту раковых и клеток.

Он необходим организму на протяжении всей жизни и естественным образом вырабатывается в организме с помощью прямых солнечных лучей. Но огромное количество людей не получают достаточного количества витамина D в своем рационе и, следовательно, подвергаются риску дефицита.

Медики отмечают, что обнаружить дефицит витамина D можно по ряду косвенных признаков. По словам известного фармацевта Сьюзи Коэн, некоторые люди могут чувствовать себя особенно подавленными, если они не получают достаточного количества витамина D. Кроме того, на дефицит витамина может указывать и такой симптом, как необъяснимое вздутие живота. А еще у некоторых пациентов может начаться одышка без видимой причины, у других - кожная сыпь.

Она добавила, что мышечная слабость также может быть признаком дефицита витамина D.

Большое количество витамина D содержится в основном в животной пище: жирных сортах рыбы (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), рыбной икре, яичном желтке и молочных продуктах. А потому их регулярно стоит включать в свой рацион.

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