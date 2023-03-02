Эксперты из США назвали ингредиент кофе, который ускоряет обмен веществ и способствует потере веса

08:00, Сегодня
Интересные факты
чашка кофе фото
Фото: pixabay.com

Диетолог предложила натуральный подсластитель на фруктовой основе.

Зарегистрированный диетолог Лиза Ричардс сказала порталу SheFinds, что тем, кто хочет подсластить свой кофе, стоит использовать обезжиренные молочные или растительные продукты. «Плоды монаха (архат) — отличная альтернатива сливкам и сахару для подслащивания», — говорит Ричардс.

«Он натурально сладкий и содержит много антиоксидантов. Это означает, что вы не только избегаете воспалительных ингредиентов в обработанных сливках или сахаре, но также даете своему телу противовоспалительные питательные вещества», — сказала она.

Подсластители, изготовленные из плодов монаха, классифицируются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как «общепризнанные безопасными». Сертифицированный личный тренер и диетолог Кристин ВанДорен согласна с тем, что подсластители из архата стоит добавлять в кофе.

«Фрукт монаха кажется одним из самых естественных вариантов, — говорит ВанДорен. — Он также содержит ноль калорий на порцию, поэтому он не будет способствовать увеличению веса. FDA считает подсластитель безопасным, и нет никаких известных вредных побочных эффектов».

Итак, если вы пытаетесь похудеть и предпочитаете каждое утро придавать своему кофе немного аромата и дополнительный вкус, стоит попробовать подсластители из архата. Ваше тело будет чувствовать себя намного лучше без ежедневного добавления сахара, калорий, густых сливок или других искусственных, сильно подслащенных вариантов.

Читайте также: нутрициолог объяснила, как нехватка сна провоцирует увеличение веса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.