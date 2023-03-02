Эксперты из США назвали ингредиент кофе, который ускоряет обмен веществ и способствует потере веса

Зарегистрированный диетолог Лиза Ричардс сказала порталу SheFinds, что тем, кто хочет подсластить свой кофе, стоит использовать обезжиренные молочные или растительные продукты. «Плоды монаха (архат) — отличная альтернатива сливкам и сахару для подслащивания», — говорит Ричардс.

«Он натурально сладкий и содержит много антиоксидантов. Это означает, что вы не только избегаете воспалительных ингредиентов в обработанных сливках или сахаре, но также даете своему телу противовоспалительные питательные вещества», — сказала она.

Подсластители, изготовленные из плодов монаха, классифицируются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как «общепризнанные безопасными». Сертифицированный личный тренер и диетолог Кристин ВанДорен согласна с тем, что подсластители из архата стоит добавлять в кофе.

«Фрукт монаха кажется одним из самых естественных вариантов, — говорит ВанДорен. — Он также содержит ноль калорий на порцию, поэтому он не будет способствовать увеличению веса. FDA считает подсластитель безопасным, и нет никаких известных вредных побочных эффектов».

Итак, если вы пытаетесь похудеть и предпочитаете каждое утро придавать своему кофе немного аромата и дополнительный вкус, стоит попробовать подсластители из архата. Ваше тело будет чувствовать себя намного лучше без ежедневного добавления сахара, калорий, густых сливок или других искусственных, сильно подслащенных вариантов.

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