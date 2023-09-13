Диетолог назвал дешевый фрукт, укрепляющий кости и омолаживающий кожу лица

Включение яблок в свой распорядок дня — это простой и вкусный способ насладиться многочисленными преимуществами для здоровья.

Яблоки не только вкусны, но и невероятно питательны, что делает их популярным выбором для поддержания хорошего здоровья.

Доктор Ушакиран Сисодиа назвал порталу HealthShots девять убедительных причин, почему вам следует рассмотреть возможность включения яблок в свой ежедневный рацион:

1. Здоровье пищеварения. Яблоки богаты как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и предотвращает такие проблемы, как запор.

2. Здоровье сердца. Красные яблоки, в частности, помогают снизить уровень холестерина, снижая риск сердечных заболеваний.

3. Антиоксидантная сила. Яблоки богаты кверцетином и витамином С, мощными антиоксидантами, которые борются с вредными свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний.

4. Контроль веса. Высокое содержание клетчатки позволяет вам чувствовать себя сытым, ограничивая нездоровые перекусы и помогая контролировать вес.

5. Прочность костей. Яблоки содержат бор, который способствует укреплению костей. Это преимущество часто ассоциируется с молочными продуктами.

6. Профилактика диабета. Регулярное употребление яблок может быть связано с более низким риском развития диабета 2 типа благодаря содержащимся в них клетчатке и антиоксидантам.

7. Здоровье кожи. Витамин С в яблоках поддерживает выработку коллагена, способствуя молодости и эластичности кожи.

8. Польза для органов дыхания. Яблоки могут улучшить функцию легких и снизить риск респираторных заболеваний, что является благом в загрязненной окружающей среде.

9. Увлажнение. Яблоки содержат большое количество воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме.

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