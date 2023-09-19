Диетолог назвал овощ, который может привести к накоплению жира вокруг талии

Некоторые овощи могут замедлять обмен веществ.

Овощи являются краеугольным камнем многих диетических рекомендаций и играют роль в поддержке различных функций организма, включая обмен веществ.

Метаболизм, сложная серия биохимических процессов, которые превращают пищу в энергию, в значительной степени зависит от нашего выбора продуктов питания. Хотя общепризнано, что овощи положительно влияют на обмен веществ, важно помнить, что некоторые овощи могут иметь неожиданный эффект – они могут замедлять обмен веществ.

SheFinds проконсультировались с сертифицированным диетологом Рахулом Малпе, чтобы определить один овощ, который потенциально может затруднить ваш метаболизм и способствовать увеличению талии. Малпе отметил, что с картофелем следует быть осторожным.

Картофель, любимый и универсальный овощ во многих диетах, при чрезмерном употреблении может привести к потенциальному замедлению обмена веществ и увеличению объема талии. Картофель крахмалистый и богат углеводами, особенно если его приготовить в виде пюре, картофеля фри или чипсов. Эти рафинированные углеводы могут вызывать скачки уровня сахара в крови, за которыми следует сбой, потенциально нарушая со временем метаболические процессы в организме.

Малпе объясняет: «Картофель содержит соединение под названием акриламид, которое образуется во время высокотемпературных методов приготовления, таких как жарка. Известно, что акриламид нарушает обмен веществ и может привести к накоплению жира вокруг талии, также известного как висцеральный жир».

Кроме того, калорийные способы приготовления часто приводят к перееданию, что способствует увеличению веса. Чтобы поддерживать здоровый обмен веществ и талию, рекомендуется употреблять картофель в умеренных количествах и выбирать более здоровые методы приготовления, такие как запекание или варка, чтобы свести к минимуму их влияние на обмен веществ.

Курсор писал, что врачи назвали популярный осенний овощ, который спасет от ряда болезней.