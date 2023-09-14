Врачи назвали популярный осенний овощ, который спасет от ряда болезней

Этот продукт станет отличным основанием для множества интересных блюд, но и оздоровить ваше тело.

Если вы задумываетесь о том, какие сезонные овощи включить в свой рацион, то тыква может стать великолепным выбором. Этот овощ богат витаминами, минералами и питательными веществами, и его употребление может оказать множество положительных эффектов на ваш организм.

Об этом сообщает "Web MD".

Эксперт Кэтлин Зелман рассказывает, что происходит с вашим телом при регулярном употреблении тыквы.

Высокое содержание бета-каротина

Тыква, как и другие овощи оранжевого цвета, например, морковь и сладкий картофель, содержит значительное количество бета-каротина. Этот антиоксидант превращается в организме в витамин А, который играет важную роль в защите организма от микробов. Кроме того, витамин А влияет на работу репродуктивной системы и способствует здоровому функционированию сердца, легких и почек.

Улучшение зрения

Бета-каротин также полезен для здоровья глаз, поскольку всего одна порция тыквы содержит более 200% рекомендуемой суточной нормы витамина А. Регулярное употребление тыквы может способствовать улучшению зрения, особенно в условиях недостаточного освещения.

Понижение риска развития рака

Тыква даже может снизить риск развития рака, поскольку содержащийся в ней витамин А способен бороться с вредными свободными радикалами, которые повреждают клетки. Важно отметить, что прием витамина А через добавки не приведет к таким же результатам, поэтому наилучшим способом поддержания здоровья является сбалансированное питание и включение продуктов, обогащенных этим витамином, в ваш рацион.

Укрепление иммунитета

Тыква содержит не только бета-каротин, но и другие полезные вещества, такие как витамин С, витамин Е, железо и фолиевая кислота, которые способствуют укреплению иммунной системы. Увеличение потребления тыквы в вашем рационе может помочь иммунным клеткам работать эффективнее, защищая организм от болезнетворных микробов и способствуя более быстрому заживлению ран.

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