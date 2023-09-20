Диетолог назвала два лучших сладких напитка для похудения

С этими напитками вы сделаете шаги к достижению своих целей по снижению веса.

Похудение и одновременное удовлетворение пристрастия к сладкому может оказаться непростой задачей, особенно если вокруг таятся сладкие напитки.

Но не бойтесь, потому что SheFinds проконсультировались с экспертом по питанию Мэри Сабат, чтобы найти два восхитительных и полезных для веса варианта сладких напитков.

1. Травяные чаи. Любители сладкого чая, ликуйте! Травяные чаи, такие как перечная мята, ромашка и гибискус, обладают естественным сладким и ароматным вкусом без необходимости добавлять в них сахар или искусственные подсластители, которые мешают снижению веса. Такие чаи не содержат кофеина и калорий, что делает их разумным выбором. Если вам хочется больше сладости, подумайте о добавлении натурального подсластителя, например стевии.

2. Вода с ароматизаторами или фруктами. Вода — лучший выбор для общего самочувствия и снижения веса. Если простая вода вам не подходит, Сабат рекомендует ароматизированную газированную воду или воду, настоянную на фруктах. Эти варианты обеспечивают шипучий, сладкий вкус без сахара и дополнительных калорий, которые содержатся в обычных газированных напитках. Хотите проявить творческий подход? Приготовьте ароматизированную воду, добавив в нее кусочки ягод, огурцов или цитрусовых.

Помните, немного сахара в умеренных количествах не повредит. Но для более здорового подхода к снижению веса лучше всего подойдут варианты без содержания сахара.

Курсор писал, что назван напиток, который эффективно защищает от инсультов и камней в почках.