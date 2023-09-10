Диетолог назвала ежедневные привычки, которые помогут похудеть

Следуя этим правилам, вы достигнете тонкой талии за считанные дни.

Если вы уже длительное время пытаетесь похудеть в области талии, вероятно, вы слышали множество советов по этой теме. Однако не все из них являются правдивыми.

Об этом сообщает "Eat this, no that".

Так, доктор по питанию и тренер Джанна Масси собрала пять основных привычек, которые необходимы для похудения:

Питайтесь белком. Протеин является очень полезным компонентом для похудения, и это действительно так. Он помогает сохранять чувство сытости на длительное время, снижает желание перекусывать и играет решающую роль в восстановлении и росте организма.

Практикуйте силовые тренировки. Возможно, вам кажется, что поднятие тяжестей сделает вас "раздутыми", но это не так. Однако силовые тренировки точно помогут подтянуть ваше тело. Увеличение мышечной массы является важной частью процесса похудения, поскольку мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя.

Употребляйте овощи. Если вы хотите иметь узкую талию, вы не можете обойтись без употребления большого количества овощей. Они насыщены клетчаткой, помогают почувствовать сытость, стабилизируют уровень сахара в крови и помогают справиться с постоянным желанием есть сладкое.

Избегайте экранов перед сном. Да, это может показаться странным советом по похудению, однако исследования показывают, что из-за синего света, излучаемого экранами гаджетов, качество и продолжительность вашего сна могут существенно снизиться. А хороший сон играет важную роль в контроле веса и потере веса.

Ограничьте потребление алкоголя. Пить алкоголь время от времени, вполне нормально, однако он может быть коварным в плане калорийности. Кроме того, алкоголь может увеличить аппетит и стимулировать выбор менее здоровой пищи.

Также диетолог назвала самый лучший завтрак при похудении.