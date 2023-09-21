Диетолог назвала фрукт, который улучшает обмен веществ и способствует похудению

В этом продукте содержится много витаминов и ценных микроэлементов.

Во время похудения очень важно следить за своим рационом, поэтому американский диетолог Лиза Ричардс посоветовала чаще употреблять яблоки, которые являются вкусным, полезным и бюджетным фруктом.

Об этом пишет She Finds.

По словам специалиста, этот продукт отлично подойдет для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса. В одном яблоке содержится до 4 граммов клетчатки, которая улучшает пищеварение и ускоряет обменные процессы. В результате организм подольше ощущает сытость, а это помогает избежать дополнительных перекусов и калорий.

Лиза Ричардс отметила, что на переваривание фрукта требуется много энергии, а это значительно повышает обмен веществ. Плюс ко всему, с их помощью организм можно обогатить витаминами, микроэлементами и ценными антиоксидантами.

Также диетолог советует употреблять брокколи, в котором потому что этот овощ содержит много клетчатки, налаживающую правильную работу кишечника. Чтобы оптимизировать обмен веществ, достаточно есть продукт 3-4 раза в неделю.

"Курсор" писал ранее, что доктор Ушакиран Сисодиа назвал девять убедительных причин, почему вам следует рассмотреть возможность включения яблок в свой ежедневный рацион.

Еще мы писали, что медики назвали фрукты, которые помогут поддержать и укрепить здоровье печени и почек, снять воспаления и ускорить вывод токсинов.

Напомним, что яблоки являются очень полезным и здоровым перекусом, однако если употреблять их в больших количествах или при наличии определенных противопоказаний, они могут причинить некоторый вред.