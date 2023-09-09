Врачи рассказали, чем опасны яблоки - названы главные побочные эффекты

Этот фрукт может быть не только полезным для организма, но и нанести здоровью значительный вред.

В общем, яблоки являются очень полезным и здоровым перекусом, однако если употреблять их в больших количествах или при наличии определенных противопоказаний, они могут причинить некоторый вред.

Об этом пишет "Live Strong".

Проблемы с пищеварением. Большая часть клетчатки, содержащейся в яблоках, растворимая, так как эти фрукты богаты пектином, однако в кожуре яблок содержится нерастворимая клетчатка. Высокое содержание клетчатки в продуктах может вызвать проблемы с пищеварительной системой.

Боль в животе. Некоторые люди могут испытывать легкую боль в животе после употребления яблок. Это может быть еще одним симптомом, вызванным высоким содержанием клетчатки в яблоках. Переваривание клетчатки может приводить к образованию газов в желудочно-кишечном тракте, что вызывает спазмы или вздутие.

Воздействие пестицидов. За исключением случаев, когда яблоки покупаются на экологически чистых фермах, есть вероятность употребления небольшого количества пестицидов вместе с яблоками. Однако удаление кожуры яблок может устранить эти вещества, но это может привести к потере большого количества витаминов и уменьшить пищевую ценность фруктов.

Аллергическая реакция. Аллергия на яблоки не является распространенным явлением, но может возникать даже у взрослых людей. Поэтому, если после употребления яблок у вас возникает жжение вокруг рта и губ, отек языка, зуд и слезоточивость, возможно, у вас есть аллергия на яблоки.

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