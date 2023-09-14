Диетолог назвала фрукт, повышающий иммунитет и улучающий зрение

Плод поможет от многих недугов.

Драконий фрукт (питайя) — превосходное дополнение к вашему рациону, обладающее многочисленными преимуществами для здоровья. Он богат витаминами и минералами, такими как витамин К, А, С, В6, марганец, кальций и калий, которые способствуют вашему общему благополучию. Плод также богат антиоксидантами, такими как кверцетин и кемпферол, которые помогают бороться с окислительным стрессом и снижают риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Health Shots связались с Эктой Сингвал, диетологом из Ujala Cygnus, Морадабад, Уттар-Прадеш, чтобы узнать о главных преимуществах фрукта для здоровья.

Драконий фрукт богат клетчаткой, которая способствует пищеварению, ощущению сытости и помогает регулировать уровень сахара в крови. Он особенно богат растворимой клетчаткой, которая может снизить уровень холестерина.

Для здоровья костей драконовый фрукт содержит необходимый витамин К, который способствует усвоению кальция и снижает риск переломов и остеопороза.

Ваши глаза также получают пользу от драконьего фрукта благодаря наличию лютеина и зеаксантина, защищающих от ультрафиолетовых лучей и возрастных заболеваний глаз.

Когда дело доходит до здоровья сердца, сочетание клетчатки, калия и антиоксидантов в драконьем фрукте снижает кровяное давление, снижает уровень холестерина и снижает риск сердечных заболеваний.

Кроме того, фитохимические вещества этого суперпродукта, такие как сульфорафан, связаны с более низким риском развития рака, способствуя процессу детоксикации организма.

Высокое содержание антиоксидантов и жирных кислот омега-3 в драконьем фрукте борется с хроническими воспалениями, принося пользу людям с такими заболеваниями, как артрит.

Для контроля веса это низкокалорийный вариант с высоким содержанием клетчатки, который способствует насыщению без лишних калорий. А для регулирования уровня сахара в крови ценны клетчатка и антиоксиданты, что делает его пригодным для диабетиков.

Чтобы включить драконий фрукт в свой рацион, попробуйте его в салатах, смузи, соте, супах или даже в виде хрустящих чипсов. Помните, что хотя драконий фрукт очень питателен, разнообразная диета, включающая различные фрукты и овощи, также важна. Перед изменением диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно в случае конкретных проблем со здоровьем или состояний.

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