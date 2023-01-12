Диетолог назвала напиток, помогающий похудеть без вреда для здоровья

Вы будете рады узнать, что лавровый лист может стать ценным союзником в ваших усилиях по снижению веса. Потребление воды из лаврового листа для похудения — лучший способ воспользоваться ее преимуществами. Когда дело доходит до похудения, люди часто предполагают, что только пресная, безвкусная диета принесет пользу, но это полное заблуждение! Лавровый лист — одна из многих трав, которые могут улучшить вкус вашей кухни и ускорить процесс похудения.
Организация Health Shots поговорила с Хари Лакшми, консультантом-диетологом больницы материнства в Ченнаи, чтобы узнать, как лавровый лист может помочь в снижении веса.
1. В нем много клетчатки
Лавровые листья являются отличным источником клетчатки, которая помогает вам чувствовать себя сытым и улучшает работу кишечника, что очень важно для контроля веса.
2. Улучшает пищеварительную систему и общее состояние кишечника
Клетчатка в лавровом листе помогает улучшить перистальтику кишечника и способствует лучшему пищеварению.
3. Улучшает метаболизм
Хороший метаболизм, который сжигает калории, которые вы потребляете каждый день, имеет важное значение в вашем путешествии по снижению веса. Лавровый лист отлично подходит для улучшения обмена веществ и помогает быстрее сжигать калории.
Шаги для быстрого приготовления воды/экстракта лаврового листа:
- Вы можете взять горсть лаврового листа и добавить их в кипящую горячую воду.
- Перемешайте в течение нескольких секунд, а затем выключите огонь.
- Процедите смесь и дайте воде достичь комнатной температуры.
- Вы можете добавить чайную ложку меда в напиток.
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