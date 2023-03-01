Диетолог назвала натуральный утренний напиток, который улучшает пищеварение

Эксперт в области здравоохранения говорит, что стоит принимать это натуральное средство каждое утро, чтобы улучшить пищеварение.

Если вы ищете новый напиток, полезный для кишечника, эксперт говорит, что вам стоит обратить внимание на чай из одуванчика. Этот теплый напиток не только успокаивает, но и приносит много пользы, когда дело доходит до пищеварения.

Чтобы узнать больше о пользе чая из одуванчика для пищеварения, SheFinds поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida.

Прежде всего, чай из одуванчика содержит соединения, вырабатывающие желчь. Ричардс говорит, что это может быть полезно для пищеварения. «Соединения (сесквитерпеновые лактоны), содержащиеся в чае из одуванчика, заставляют кишечник быстрее и эффективнее вырабатывать пищеварительные соки, — объясняет она. — Эти соки, включая желчь, расщепляют жир в организме и в конечном итоге действуют как умеренное слабительное». Это означает, что этот чай является хорошим средством, если вы боретесь с запорами.

Но чай из одуванчика обладает не только слабительными свойствами. Он также может поддерживать здоровье кишечника благодаря содержанию клетчатки инулина. «Инулиновое волокно в чае из одуванчика способствует здоровью кишечника, поскольку является источником пищи для питания полезных кишечных бактерий», — говорит Ричардс, добавляя, что он также содержит фенольные кислоты, которые являются противовоспалительными соединениями. Она добавляет: «Воспаление кишечника вредно для здоровья пищеварительной системы и снижает эффективность работы кишечника», поэтому употребление любых противовоспалительных продуктов и напитков, которые могут предотвратить эти проблемы, всегда полезно.

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