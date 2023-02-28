Диетологи назвали напиток, разрушающий здоровье кишечника

Хотя есть много напитков, которые могут поддерживать здоровье кишечника, существует также несколько вариантов, которых, по мнению экспертов, вам следует избегать.

Возможно, вы склонны думать, что диетическая газировка более полезна для здоровья, чем ее сладкий аналог. К сожалению, эксперты предупреждают, что это не всегда так, особенно когда речь идет о здоровье кишечника.

Чтобы узнать больше о том, как диетическая газировка может привести к проблемам с пищеварением и усугубить их, SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Паулой Добрич и Мари Мерфи.

Добрич говорит, что «одним из предполагаемых последствий употребления чрезмерного количества диетической газировки являются изменения в микробиоме кишечника, которые имеют негативные последствия для здоровья». Во многом это связано с тем, что искусственные подсластители могут быть столь же вредными для вашего пищеварения, как и старый добрый сахар, особенно если вы чувствительны к ним. «Для некоторых людей, которые чувствительны к используемым подсластителям, [диетическая газировка] может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт», — предупреждает Добрич.

Мерфи заявляет то же самое, отмечая, что искусственные подсластители являются «разрушителями кишечника, которые уменьшают количество хороших бактерий в нашем кишечнике и увеличивают количество плохих». А дисбаланс хороших и плохих бактерий в кишечнике может привести к ряду проблем с пищеварением, включая газы и вздутие живота.

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