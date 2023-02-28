Диетологи назвали напиток, разрушающий здоровье кишечника

Возможно, вы склонны думать, что диетическая газировка более полезна для здоровья, чем ее сладкий аналог. К сожалению, эксперты предупреждают, что это не всегда так, особенно когда речь идет о здоровье кишечника.
Чтобы узнать больше о том, как диетическая газировка может привести к проблемам с пищеварением и усугубить их, SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Паулой Добрич и Мари Мерфи.
Добрич говорит, что «одним из предполагаемых последствий употребления чрезмерного количества диетической газировки являются изменения в микробиоме кишечника, которые имеют негативные последствия для здоровья». Во многом это связано с тем, что искусственные подсластители могут быть столь же вредными для вашего пищеварения, как и старый добрый сахар, особенно если вы чувствительны к ним. «Для некоторых людей, которые чувствительны к используемым подсластителям, [диетическая газировка] может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт», — предупреждает Добрич.
Мерфи заявляет то же самое, отмечая, что искусственные подсластители являются «разрушителями кишечника, которые уменьшают количество хороших бактерий в нашем кишечнике и увеличивают количество плохих». А дисбаланс хороших и плохих бактерий в кишечнике может привести к ряду проблем с пищеварением, включая газы и вздутие живота.
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