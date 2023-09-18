Диетолог назвала самые полезные низкокалорийные перекусы

Наслаждайтесь этими снэками и наблюдайте, как цифра на весах снижается.

Похудение не обязательно означает отказ от перекусов. Фактически, включение здоровых перекусов в ваш распорядок дня может помочь вам поддерживать сбалансированную диету и предотвратить переедание во время еды. Главное – выбрать правильные перекусы. Многие популярные снэки подвергаются высокой степени обработки и могут помешать вашим усилиям по снижению веса. К счастью, существует множество более здоровых вариантов.

Диетолог Крутика Нанавати подчеркнула в статье SheFinds важность низкокалорийных перекусов, особенно для женщин старше 40 лет, страдающих гормональными изменениями. Она рекомендует несколько фантастических вариантов:

1. Греческий йогурт с ягодами. Греческий йогурт — это источник белка, а если добавить ягоды, получится сладкое и сытное лакомство. Клетчатка в ягодах сохраняет чувство сытости, уменьшая соблазн перекусить без необходимости.

2. Сельдерей с миндальным маслом. Замените калорийное арахисовое масло хрустящим сельдереем с миндальным маслом. Сельдерей имеет низкую калорийность и высокое содержание воды. Миндальное масло добавляет полезные жиры и белки для восхитительного хруста.

3. Ломтики огурца с хумусом. Хумус – это вкусный соус, который идеально сочетается с ломтиками огурца. Огурцы увлажняют организм и содержат мало калорий, а в сочетании с богатым белком хумусом у вас получится питательная и ароматная закуска.

Помните, что время от времени можно баловать себя любимыми лакомствами, такими как шоколад или чипсы, но умеренность является ключевым моментом. Со временем замена нездоровых перекусов такими питательными продуктами может привести к положительным изменениям в вашем весе.

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