Диетолог назвала три популярных соленых продукта, которые вызывают брюшной жир и воспаления

Помните, здоровое тело начинается с осознанного выбора.

Побаловать себя солеными закусками может быть заманчиво, но очень важно осознавать их влияние на ваше здоровье.

Диетолог и персональный тренер Мэри Сабат рассказала порталу SheFinds, что чрезмерное употребление соленых закусок может привести к воспалениям и накоплению брюшного жира.

Она выделила три соленые закуски, к которым следует относиться с осторожностью, и их потенциальный риск для здоровья.

1. Картофельные чипсы. Картофельные чипсы, любимая классика, часто жарят на вредном для здоровья масле, содержащем трансжиры. Эти трансжиры известны тем, что способствуют воспалению и увеличивают риск сердечных заболеваний. Кроме того, картофельные чипсы практически не имеют питательной ценности, что делает их причиной переедания, не обеспечивая при этом необходимые питательные вещества. Рекомендуется выбирать более здоровые альтернативы чипам.

2. Закуски из плавленого сыра. Хотя сыр является основным продуктом питания, закуски из плавленого сыра, такие как палочки моцареллы или чипсы с сыром начо, могут быть проблематичными при регулярном употреблении. Эти закуски богаты насыщенными жирами, которые при чрезмерном употреблении могут привести к воспалению и увеличению веса. Отсутствие клетчатки в этих закусках также может нарушить здоровье кишечника, вызывая проблемы с пищеварением.

3. Переработанное мясо. Несмотря на свой вкус, обработанное мясо, такое как говяжьи палочки, салями, следует употреблять с осторожностью из-за высокого содержания в нем натрия и консервантов. Чрезмерное потребление натрия может привести к повышению кровяного давления и воспалению, а добавки в обработанном мясе могут нарушить здоровье кишечника.

Таким образом, периодическое употребление соленых закусок допустимо, но умеренность является ключевым моментом. Чтобы смягчить их негативное воздействие, отдайте предпочтение сбалансированной диете, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и полезными жирами. Соблюдение гидратации, регулярная физическая активность и поддержание здорового образа жизни могут помочь противодействовать потенциальному вреду от употребления этих менее полезных для здоровья вариантов перекусов.

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