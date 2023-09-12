Диетолог назвала неочевидный бюджетный ингредиент для хорошей памяти и остроты ума после 50 лет

Включение куркумы в свой рацион может быть вкусным и полезным выбором для поддержания остроты ума наряду с другими привычками здорового образа жизни.

Обеспечение здоровья вашего мозга так же важно, как и поддержание физического благополучия, особенно с учетом того, что мы стареем и сталкиваемся с повышенным риском снижения когнитивных функций. К счастью, улучшить память и когнитивные функции можно так же просто, как включить в свой рацион продукты, полезные для мозга. Среди хорошо известных продуктов, богатых антиоксидантами, таких как ягоды и рыба, есть неожиданный, но мощный ингредиент: куркума.

Диетолог Мэри Сабат в статье SheFinds пролила свет на то, как куркума может улучшить память и защитить от снижения когнитивных функций.

Куркума, известная своим ярким желтым оттенком и популярная в индийской кухне, не просто добавляет вкуса вашим блюдам. Она может похвастаться множеством преимуществ для здоровья, включая улучшение обмена веществ. В частности, она способствует улучшению памяти и когнитивных функций. Это связано с куркумином, соединением в куркуме, известным своими мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Хроническое воспаление, связанное со снижением когнитивных функций и такими состояниями, как болезнь Альцгеймера, может быть смягчено противовоспалительным действием куркумина.

Куркумин также способствует выработке нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), который имеет решающее значение для выживания, роста и формирования новых связей нейронов. Повышенные уровни BDNF коррелируют с улучшением памяти и когнитивных функций. Более того, куркума может бороться с болезнью Альцгеймера, уменьшая количество бета-амилоидных бляшек, которые способствуют снижению когнитивных функций. Кроме того, куркумин способствует улучшению функции кровеносных сосудов, потенциально снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и впоследствии улучшая функцию мозга.

Чтобы максимизировать пользу куркумина, Сабат предлагает сочетать его с черным перцем для улучшения усвоения. Хотя куркума сама по себе не может полностью предотвратить снижение когнитивных функций, она служит ценным дополнением к целостному подходу к здоровью мозга.

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