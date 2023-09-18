Диетолог объяснил, как повысить метаболизм с помощью картофеля

Этот овощ является превосходным источником калия.

Немецкий врач-диетолог Райнер Матейка рассказал, что картофель может повышать метаболизм, поэтому его стоит периодически включать в свой рацион, а раз в неделю можно устраивать «картофельные» разгрузочные дни.

Об этом пишет Medik2.

Повышение метаболизма способствует более активному расходованию жиров в организме для производства энергии. Благодаря этому можно терять лишний вес, поддерживать стройную фигуру с возрастом.

"Прежде всего, в такой день важно отказаться от своего обычного питания, обойтись без колбасы, сыра, мяса, сладостей", – подчеркнул диетолог.

В разгрузочный день можно употреблять отварной картофель. Этот овощ является превосходным источником калия – минерала, активизирующего выведение излишков жидкости из человеческого организма. Благодаря солям калия активизирует метаболизм. Также калий в картофеле поддерживает работу сердечной мышцы. Кроме того, овощ богат витаминами (С, В6, В2 и В3, Е), макро и микроэлементами (йод, фосфор, сера, железо, магний, кобальт, бор, цинк), содержит незаменимые аминокислоты: лейцин, лизин, фенилаланин, тирозин, валин.

Вместе с картофелем, по словам эксперта, в разгрузочный день можно употреблять льняное масло. Очень важно пить достаточно жидкости – воды, несладких чаев.

"Курсор" писал ранее, что картофель является вкусным и бюджетным продуктом, с его помощью можно приготовить множество блюд. Однако его польза напрямую зависит от способа приготовления. Врач-диетолог Ева Трусевич ответила, в каком виде картофель самый полезный.