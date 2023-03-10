Диетолог объяснила, почему люди толстеют: 7 главных причин

Отказ от завтрака, недостаток воды, большие порции еды, и другие неправильные привычки в питании могут замедлять метаболизм. Диетолог отметила, что часто нарушение обмена веществ у человека связано не с заболеваниями, в том числе генетическими, а с неправильным режимом питания.

Об этом пишет «Ю-Новости«.

Так, среди наиболее распространенных причин замедления метаболизма можно выделить следующие: пропуск завтрака, недостаток воды, нерегулярное питание, большие порции еды, ужин в качестве основного приема пищи, недостаточный сон и стресс.

Чтобы улучшить метаболизм, необходимо пересмотреть свое питание и устранить факторы, мешающие нормальному обмену веществ. Диетолог также советует увеличить потребление растительной пищи, такой как овощи, фрукты и злаковые, которые должны составлять две трети рациона. Эти продукты помогают поддерживать нормальную работу кишечника, очищать организм от токсинов и являются источником важных витаминов и минералов

Кроме того, диетолог рекомендует питаться таким образом, чтобы чувство сытости длилось около 4 часов. Она подчеркивает, что необходимо употреблять три-четыре приема пищи в день, чтобы избежать сильного голода и не переедать. Важно также употреблять достаточное количество воды и отказаться от мучных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов.

Напомним, медики спрогнозировали, что к 2035 году половина людей будет страдать от избыточного веса. Специалисты призывают правительства стран начать действовать уже сейчас, чтобы избежать экономических последствий и разгрузить здравоохранительную систему. Если не принять неотложных мер, то более половины населения Земли столкнется с проблемами связанными с избыточным весом, а во многих случаях — с ожирением.