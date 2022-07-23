Диетолог: Попкорн может быть полезным для организма

Михаил Гинзбург, диетолог, рассказал о неожиданной пользе попкорна для здоровья. В беседе он отметил, что зерна кукурузы содержат большое количество клетчатки, которая способствует снижению сахара и вредного холестерина в крови.
«В попкорне достаточно крахмала, конечно, в нем есть жиры, но благодаря клетчатке уровень сахара повышается не резко, а медленно. Сахар не так быстро усваивается организмом, в итоге это приносит пользу», — пояснил специалист.
Однако назвать попкорн абсолютно здоровым лакомством нельзя. При его приготовлении, как отметил врач, используются вредные жиры, сахар или соль. Поэтому частое употребление воздушной кукурузы грозит проблемами с обменом веществ и различными воспалениями. Здоровый человек может съесть две небольшие горсти не очень сладкого попкорна, резюмировал эксперт.
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