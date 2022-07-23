Диетолог: Попкорн может быть полезным для организма

Диетолог считает, что попкорн может быть полезным для организма. Однако лакомство нельзя считать невинным. При его приготовлении, как отметил врач, используются вредные жиры, сахар или соль, поэтому частое употребление воздушной кукурузы грозит проблемами.

Михаил Гинзбург, диетолог, рассказал о неожиданной пользе попкорна для здоровья. В беседе он отметил, что зерна кукурузы содержат большое количество клетчатки, которая способствует снижению сахара и вредного холестерина в крови.

«В попкорне достаточно крахмала, конечно, в нем есть жиры, но благодаря клетчатке уровень сахара повышается не резко, а медленно. Сахар не так быстро усваивается организмом, в итоге это приносит пользу», — пояснил специалист.

Однако назвать попкорн абсолютно здоровым лакомством нельзя. При его приготовлении, как отметил врач, используются вредные жиры, сахар или соль. Поэтому частое употребление воздушной кукурузы грозит проблемами с обменом веществ и различными воспалениями. Здоровый человек может съесть две небольшие горсти не очень сладкого попкорна, резюмировал эксперт.

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