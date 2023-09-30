Диетолог рассказал, как без мучений похудеть после 40 лет

После достижения 40 лет многие женщины сталкиваются с быстрым набором веса, и это связано с изменениями в гормональной системе организма. В этот период особенно важно более внимательно следить за своим рационом питания.

Существуют определенные продукты, которые следует увеличивать в своем рационе, а некоторые лучше уменьшить. Как отмечает эксперт, женщинам нужно следить не только за калориями, но и за количеством питательных веществ в тех продуктах, которые они употребляют ежедневно.

Об этом рассказала известный диетолог, эксперт по женскому здоровью и автор многих книг о питании Ники Вильямс изданию Eхpress.

Универсальной диеты, подходящей для всех женщин, не существует. Тем не менее, определенные продукты могут значительно влиять на здоровье. Для поддержания нормального баланса гормонов требуется постоянное восполнение запасов питательных веществ.

Основой рациона должны стать овощи, и они должны составлять не менее 50% порции в каждом приеме пищи. Среди наилучших вариантов овощей можно выделить брокколи, белокочанную и цветную капусту, а также листовые овощи и рукколу.

Жиры также играют важную роль в рационе. Они помогают усваивать витамины, участвуют в производстве гормонов и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Здоровые жиры содержатся в авокадо, жирной рыбе, кокосовом и оливковом масле, орехах и семечках.

Белок также важен для женского организма, и его следует получать из молочных продуктов, яиц, мяса, рыбы, чечевицы, фасоли, нута, семечек и орехов.

Необходимо избегать рафинированных углеводов или минимизировать их потребление. Это относится к обработанным продуктам, пирожным, макаронам, хлебу, сахару и выпечке. Полезные углеводы следует получать из овощей, коричневого риса, фасоли, бобов, сладкого картофеля. Ежедневное питание лучше разделить на четыре основных приема пищи: завтрак, полдник, обед и ужин. Перекусы между приемами пищи лучше исключить. Интервалы между основными приемами пищи должны составлять 5-6 часов.

Также эксперт Ники Уильямс рекомендует попробовать ночные голодания, то есть воздерживаться от приема пищи в течение 12-15 часов между ужином и завтраком. Это может способствовать более эффективному сжиганию жира.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.