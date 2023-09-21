Диетолог рассказала, какие макароны можно есть тем, кто на диете

По словам специалиста, к подбору продуктов следует подходить грамотно и ответственно.

Многие люди, сидящие на диетах, полностью отказываются от блюд с макаронами, считая, что они не входят в список здоровой пищи. Но не все так однозначно, ведь очень многое зависит от сорта пшеницы и способа приготовления продукта.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, избыток мучного действительно может навредить фигуре, но ничего этого не произойдет, если вы грамотно и ответственно подойдете к выбору продукта. В первую очередь, нужно выбирать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, ведь именно они являются главным компонентом итальянской кухни. С их помощью можно быстро утолить голод, но важно учитывать состав и количество соусов, которые могут добавить избыток калорийности и жирности вашему блюду.

Светлана Фус отметила, что макароны не нужно переваривать, потому что у них повышается гликемический индекс и калорийность. Нужно варить продукт до состояния al dente, то есть самая середина изделия немного недоварена и может казаться полусырой. 100 г сухих макарон после варки превращаются в порцию весом 250-30 граммов и если употреблять "правильные" макароны несколько раз в неделю, то с вашей фигурой ничего не случится.

"Курсор" писал ранее, что полностью отказываться от макарон или пасты не стоит, но важно знать с чем нельзя их есть, чтобы не поправиться.

Еще мы писали, что макароны - популярный и вкусный гарнир, на приготовление которого требуется минимум времени. Но не все виды макарон одинаково полезны для здоровья.