Диетолог рассказала, какие пять чаев перед сном помогут похудеть

Вы можете сжигать жир на животе даже во время сна.

Вы недавно набрали вес и беспокоитесь о том, как начать свое путешествие по похудению? Что ж, начальная фаза похудения требует большой мотивации и самоотверженности. Если вы сейчас находитесь на пути к тому, чтобы, наконец, начать все сначала и избавиться от лишних килограммов, попробуйте эти 5 чаев для похудения.

Чай с лимоном, без сомнения, первый чай, который приходит на ум, когда речь заходит о похудении. Однако, существует множество альтернативных вариантов и видов, которые помогут похудеть еще быстрее. Диетолог Хари Лакшми рассказала Health Shots о лучших чаях перед сном, чтобы ускорить потерю веса за ночь.

1. Чай с корицей

Являясь источником энергии и, как известно, утоляя аппетит, корица — это специя, которая также повышает метаболизм, поскольку ваше тело использует больше энергии для ее обработки. Помимо большого количества преимуществ для похудения, корица действует как естественное противовоспалительное средство, которое поможет вам избавиться от вздутия живота и уменьшить общий стресс.

2. Ромашковый чай

Лакшми говорит: «Ромашковый чай помогает облегчить проблемы с пищеварением, такие как спазмы в животе, синдром раздраженного кишечника, расстройство желудка и газы. Он содержит целебные ингредиенты, такие как апигенин и бисаболол, которые с незапамятных времен использовались для лечения бессонницы. Ромашковый чай — это здоровый способ вызвать чувство сонливости и получить хороший ночной сон».

3. Мятный чай

Обогащенный антиоксидантами и питательными веществами, чай с мятой имеет множество преимуществ для женского организма, включая потерю веса. Этот освежающий чай не только содержит мало калорий, но также утоляет чувство голода и улучшает пищеварение.

4. Зеленый чай

Очень популярный вариант для похудения, зеленый чай содержит антиоксиданты, называемые катехинами, которые способствуют снижению веса и сжиганию жира за счет ускорения метаболизма и увеличения скорости сжигания жира.

5. Лавандовый чай

Лаванда является чрезвычайно полезным ингредиентом для роста волос. Еще одним большим преимуществом чая с лавандой является помощь в потере веса. Лакшми говорит: «Лавандовый чай можно пить как успокаивающий чай перед сном. Он способствует расслаблению и улучшает качество сна. А полноценный и качественный сон является важной частью плана здорового похудения».

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