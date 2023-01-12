Назван напиток, который разрушает метаболизм у женщин старше 50 лет

Когда вы пытаетесь сбросить вес, напитки, которые вы пьете, так же важны для вашего метаболизма, как и продукты, которые вы едите.

По словам докторов, энергетические напитки и кофе содержат рафинированный сахар, который может замедлять метаболизм. В частности, чрезмерное употребление айс кофе может нанести ущерб вашим планам по снижению веса.

SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения Натали Комовой и Тристой Бест, и они сказали, что айс кофе часто содержит сладкие, высококалорийные ингредиенты, и употребление этого напитка каждое утро может нарушить ваш метаболизм и способствовать увеличению веса.

Айс кофе

Несмотря на то, что эти напитки очень вкусные, замороженные кофейные напитки, такие как фраппучино, содержат рафинированный сахар и жирные молочные сливки, которые ужасно влияют на ваш метаболизм и в конечном итоге приведут к увеличению веса при регулярном употреблении.

«К сожалению, для тех, кто хочет похудеть, любовь к такому кофе может затормозить их усилия», — сказала Бест. Эта ежедневная привычка пить айс кофе вредна для целей похудения, «особенно для тех, кто выпивает более 1 чашки в день», продолжает она.

«Чашка айс кофе со сливками и латте, особенно из кофейни, может значительно замедлить обмен веществ и спровоцировать набор веса», — говорит Комова. В то время как черный кофе, как правило, содержит мало калорий, айс кофе обычно насыщен калориями из-за обилия сиропов, сливок и многого другого. «Айс кофе содержит большое количество сахара и калорий — от 400 до 1200, — отмечает доктор. — Когда вы потребляете все эти калории сразу же после пробуждения, вы направляете свое тело по ложному следу до конца дня». Комова предупреждает, что это может «замедлить пищеварение и обмен веществ, лишая вас всех естественных усилий, чтобы сбросить вес».

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