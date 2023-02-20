Диетолог рассказал, почему нельзя пить очень горячие напитки

От влияния на ваши вкусовые рецепторы до увеличения шансов заболеть раком, вот что может сделать употребление горячих напитков.

Портал HealthShots связался с Далджитом Кумаром, главным клиническим диетологом в Fortis Escorts из Нью-Дели, чтобы узнать о влиянии горячих напитков на здоровье.

Употребление очень горячих напитков может вызвать рак

Употребление очень горячих напитков может вызвать многочисленные проблемы для нашего организма. Рак пищевода тесно связан с употреблением горячего чая и горячих напитков. Постоянное употребление горячих напитков или очень горячей пищи может привести к термическим повреждениям горла и пищевода, что может привести к воспалению и образованию раковых клеток.

Исследование 2019 года, опубликованное в Международном журнале рака, также показало, что употребление горячих напитков может увеличить риск рака пищевода. Пищевод представляет собой длинную трубку, по которой проглоченная пища и жидкости проходят и достигают желудка. Международное агентство по изучению рака сообщило, что рак пищевода является восьмым по распространенности раком в мире и что он часто приводит к смерти, ежегодно унося жизни почти 400 000 человек. Обычно это вызвано частым повреждением пищевода дымом, алкоголем, кислотным рефлюксом и, возможно, горячими напитками.

Употребление очень горячих напитков может привести и к другим проблемам

Употребление слишком большого количества горячих напитков также может повлиять на ваши вкусовые рецепторы, поскольку они очень чувствительны вокруг языка. Они могут быть повреждены, как и любые другие клетки, при воздействии горячих напитков. Однако регулярное употребление горячих напитков и сильное и многократное обжигание языка — это то, что необратимо повреждает вкусовые рецепторы.

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