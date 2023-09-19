Диетолог рассказала, почему опасно злоупотреблять фруктовыми соками

"Магазинные" соки не стоит употреблять регулярно, потому что, как говорит диетолог Оксана Скиталинская, они могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку в них не настолько много витаминов и ценных веществ, как хотелось бы.
Об этом специалист рассказала на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, нет лучшего способа избавиться от жажды, чем самая обычная вода. Если хотите сделать ее более вкусной, тогда разведите в ней несколько капель лимонного сока или же добавьте в графин с водой ягоды.
А вот от "магазинных" соков следует отказаться, их вред выражается в большом количестве сахара. В одной чашке может присутствовать сок до трех крупных апельсинов или четырех яблок, утверждает специалист. За раз такое количество люди, обычно, не съедают. Это приводит к резкому скачку инсулина, а он после этого превратится в жир и в большей степени отложится в печени. Со временем органу станет труднее производить здоровый тип холестерина, избавляться от токсичных веществ и не только.
Более того, злоупотребление фруктовыми соками провоцирует глюкозотоксичность — ключевой фактор развития сахарного диабета второго типа, наравне с гипергликемией.
"Курсор" писал ранее, какой сок нельзя совмещать с лекарствами - последствия будут плачевными.