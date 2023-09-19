Диетолог рассказала, почему опасно злоупотреблять фруктовыми соками

Их польза не настолько велика, как может показаться на первый взгляд.

"Магазинные" соки не стоит употреблять регулярно, потому что, как говорит диетолог Оксана Скиталинская, они могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку в них не настолько много витаминов и ценных веществ, как хотелось бы.

Об этом специалист рассказала на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, нет лучшего способа избавиться от жажды, чем самая обычная вода. Если хотите сделать ее более вкусной, тогда разведите в ней несколько капель лимонного сока или же добавьте в графин с водой ягоды.

А вот от "магазинных" соков следует отказаться, их вред выражается в большом количестве сахара. В одной чашке может присутствовать сок до трех крупных апельсинов или четырех яблок, утверждает специалист. За раз такое количество люди, обычно, не съедают. Это приводит к резкому скачку инсулина, а он после этого превратится в жир и в большей степени отложится в печени. Со временем органу станет труднее производить здоровый тип холестерина, избавляться от токсичных веществ и не только.

Более того, злоупотребление фруктовыми соками провоцирует глюкозотоксичность — ключевой фактор развития сахарного диабета второго типа, наравне с гипергликемией.

"Курсор" писал ранее, какой сок нельзя совмещать с лекарствами - последствия будут плачевными.