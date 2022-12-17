Ученые выяснили, что вкусная жирная пища вредит мозгу

Вкусные, но вредные продукты высоким содержанием жира, углеводов и сахара делает мозг «зависимым» от них.

Ученые из США, Австралии и Великобритании доказали вред вкусной пищи для головного мозга.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Оказалось, что частое употребление вкусной, но вредной пищи с высоким содержанием жира и углеводов меняет работу гиппокампа. Его свойства меняются таким образом, что человеку становиться трудно вернуться к обычной еде.

Специалисты провели исследование со 110 добровольцами в возрасте от 20 лет и выше. Участников эксперимента разделили на две группы. Одна группа в течение недели питалась обычными продуктами, а вторая — употребляла еду с высоким содержанием жиров и углеводов, в том числе сахар.

Спустя неделю все добровольцы ответили, наслаждались ли они едой и прошли тест на память.

Оказалось, что употребление нездоровой пищи уже за неделю ухудшает память. Работа гиппокампа у них была искажена таким образом, что они не чувствовали сытости и объедались. Практически все участники эксперимента отметили, что получали удовольствие от вредной пищи, что усложняет отказ от нее.