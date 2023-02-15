Ученые рассказали о неожиданной пользе жирной пищи

Многие люди стараются ограничить в рационе жирную пищу, потому что она способна, как минимум, навредить фигуре. Но результаты нового исследования показывают, что ее употребление может принести и пользу организму.

Об этом пишет Express.

Исследователи из Университетов Ланкастера и Университета Манчестера заявили, что жирная пища поддерживает работу иммунной системы. Такое свойство обусловлено возможностью жиров уничтожать определенный вид глистов. Из-за этих паразитов страдают миллионы людей. И бороться с ними помогают не только лекарства, но и определенные виды пищи.

Свои предположения ученые проверили во время эксперимента с лабораторными грызунами. Результат показал, что рацион с высоким содержанием жиров улучшает генерацию клеток, которые в свою очередь отвечают за уничтожение желудочно-кишечных паразитов. То есть такая пища помогает Т-хелперным клеткам выработать правильный иммунный ответ для их изгнания.

Результаты исследования помогут в лечении людей, страдающих глистами.

«Курсор» писал ранее, что частое употребление вкусной, но вредной пищи с высоким содержанием жира и углеводов меняет работу гиппокампа. Его свойства меняются таким образом, что человеку становиться трудно вернуться к обычной еде.

Еще мы писали, что продукты с высокой степенью переработки вызывают такое же сильное привыкание и вред, как сигареты или алкоголь. По данным исследователей, самые опасные продукты — это пончики, сладкие хлопья, пицца.

Напомним, что группа исследователей из университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии путем эксперимента выяснили, что пища, содержащая 35 процентов жиров и 65 углеводов является самой аппетитной и привлекательной для различных организмов.