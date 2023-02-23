Диетологи говорят, что вам следует избегать этого вида молока, если вы хотите похудеть

От миндального до кунжутного, на рынке еще никогда не было так много вариантов молока.

Существует один вид молока, который помешает вам похудеть из-за высокого содержания сахара, тонны углеводов и избытка калорий. Это подслащенное овсяное молоко.

Чтобы узнать о влиянии на здоровье регулярного употребления сладкого ароматизированного овсяного молока, SheFinds поговорили с Тристой Бест, диетологом Balance One Supplements. Она сказала, что любой, кто хочет похудеть, должен ограничить потребление этого напитка.

Подслащенное овсяное молоко

Бест предупреждает, что некоторые сорта овсяного молока могут быть вредны для ваших целей по снижению веса, особенно ароматизированные и подслащенные. Хотя они могут быть вкусными в вашем кофе, они могут привести к увеличению веса.

«Овсяное молоко само по себе не вызывает увеличения веса, — уверяет Бест. — На самом деле, овсяное молоко часто содержит меньше калорий и жира, чем обычное молоко, и оно может быть более здоровой альтернативой для людей, которые хотят уменьшить потребление насыщенных жиров и холестерина».

Но когда вы добавляете в смесь подсластители и ароматизаторы, все становится еще хуже. «Некоторые овсяные молочные продукты на рынке могут содержать добавленные сахара, ароматизаторы и загустители, которые могут способствовать увеличению веса при употреблении в избытке», — говорит она.

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