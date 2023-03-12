Американец похудел на 165 кг после того, как врач назвал его «бомбой замедленного действия»

Мужчина из США похудел более чем 165 кг за четыре года после того, как врач сказал ему, что он «бомба замедленного действия» и долго не проживет. Он весил почти 300 кг и резко похудел, чтобы жить дольше, сообщает WDAM 7.

Николас Крафт начал свой путь к похудению в 2019 году, когда ему удалось похудеть примерно на 18 кг за первый месяц с помощью диеты. В беседе с Fox News Digital 42-летний мужчина поделился, что с детства боролся со своим весом и что в старшей школе он весил 136 кг.

Мистер Крафт сказал: «Депрессия привела меня к перееданию, и я не мог передвигаться, как должен». По его словам, его состояние вызывало ломоту в теле, боли в коленях и одышку, а также он не мог «садиться в обычные машины». Мистер Крафт поделился, что даже перестал ходить на семейные мероприятия и путешествовать из-за своего веса.

В 2019 году врач сказал мистеру Крафту, что он был «бомбой замедленного действия», учитывая его состояние.

«Врач сказал мне, что если я ничего не сделаю со своей проблемой веса, я умру через три-пять лет», — цитирует его WDAM7. Именно тогда мистер Крафт решил внести изменения.

Николас Крафт сказал Fox News Digital, что хочет жить дольше и решил изменить свои привычки в еде. Крафт не придерживался специальной диеты для похудения, а сосредоточился на подсчете калорий и отказался от нездоровой пищи. «Мое потребление калорий составляло от 1200 до 1500 калорий в день, когда я только начинал», — сказал он.

Крафт отметил на том, что его бабушка побудила его похудеть. Он сказал, что она хотела бы видеть его чаще, и что «я пообещал ей, что похудею, чтобы видеть ее чаще». Однако бабушка Крафта умерла до того, как он успешно сбросил вес.

После трансформации Крафт сказал, что его дыхание улучшилось, и он больше не сталкивался с проблемами в путешествии.

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