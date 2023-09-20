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Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на завтрак

18:48, Сегодня
Интересные факты
полноценный завтрак фото
Фото: pixabay.com
Тем, кто худеет, лучше и вовсе от них отказаться.

Очень важно правильно выбирать продукты для завтрака, так как они влияют на ваше состояние на протяжении всего дня. Эксперт по питанию, Эми Шапиро, рекомендует избегать некоторых блюд на первом приеме пищи.

Об этом сообщает "Eat this, no that".

Булочки. Хотя поджаренная булочка со сливочным маслом может быть аппетитной, это не самый полезный вариант для завтрака. Они обычно содержат большое количество углеводов, что может привести к резкому увеличению уровня сахара в крови и ощущению голода в ближайшее время после приема пищи.

Злаковые хлопья. Популярные мюсли обычно содержат много углеводов и сахара, но мало клетчатки. Если вы стремитесь похудеть, возможно, имеет смысл ограничить потребление злаковых хлопьев на завтрак, так как они могут вызвать скачки уровня сахара и привести к быстрому ощущению голода.

Фруктовые соки. Несмотря на то, что они могут показаться здоровым выбором, фруктовые соки содержат много сахара и лишены клетчатки, которая содержится в целых фруктах. Это может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови и увеличение калорийного потребления. Поэтому стоит ограничить потребление фруктовых соков, чтобы избежать набора лишнего веса.

Важно следить за тем, чтобы ваш завтрак был питательным и содержал разнообразные и полезные продукты.

Ранее американские ученые разработали диету, которая омолаживает организм за 60 дней.

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