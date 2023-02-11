Добавьте эти пять орехов в свой рацион, чтобы ускорить процесс похудения

Мы знаем, что орехи полезны, но знаете ли вы, что они даже могут помочь сбросить вес?

Каждый шаг, который вы делаете на пути к похудению, имеет значение. Но единственная проблема, с которой мы сталкиваемся в наши дни, — это неспособность управлять своим питанием. Мы прекрасно понимаем, что физические упражнения вносят только 30-процентный вклад, а остальное зависит от того, что вы едите.

Прия Палан, диетолог многопрофильной больницы Zen, рассказала HealthShots: «Орехи — это хрустящие и богатые питательными веществами продукты с широким спектром преимуществ для здоровья метаболизма».

Итак, готовы узнать, какие орехи отлично подходят для похудения?

1. Миндаль

Миндаль — это чудесный орех, он богат магнием, медью, витамином Е, кальцием, белком и клетчаткой. По словам Палан, именно это делает орех очень полезным для похудения. Она добавляет, что сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в миндале помогает справиться с чувством голода, уменьшая аппетит и тягу к еде.

2. Грецкие орехи

Грецкие орехи — это высококалорийные орехи с высоким содержанием полезных для сердца ненасыщенных жиров, омега-3 и незаменимых питательных веществ, которые могут помочь контролировать несвоевременный голод и дать вам ощущение сытости и удовлетворения в течение более длительного периода времени.

3. Орехи кешью

Орехи кешью имеют хрустящую текстуру и сливочное ощущение во рту, что хорошо сочетается как с пикантными, так и со сладкими блюдами. Палан говорит: «Они являются отличным источником магния, необходимого для регулирования метаболизма жиров и углеводов. Это может помочь вам похудеть».

4. Арахис

Известно, что арахис помогает контролировать уровень сахара в крови, а также поддерживает и повышает уровень хорошего холестерина. Кроме того, они снижают количество триглицеридов в крови.

5. Фисташки

В фисташках содержится небольшое количество белка, который может помочь вам оставаться сытым в течение более длительного периода времени, тем самым не давая вам пристраститься к нездоровой пище. Кроме того, белок помогает строить новые мышечные ткани. Фисташки также содержат мононенасыщенные жиры, которые, как было показано, способствуют снижению веса.

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