Ваша диета оказывает значительное влияние на ваше здоровье, особенно на сердце. Чтобы сохранить здоровое сердце, крайне важно не только сократить потребление нездоровой пищи, но и включить в свой рацион продукты, полезные для сердца.
Доктор Алекс Фоксман, эксперт в этой области, рекомендует в статье SheFinds два фрукта и ягоды, которые могут принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы.
1. Апельсины. Любители цитрусовых, ликуйте! Апельсины превосходны для вашего сердца. Они богаты флавоноидами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти соединения могут помочь снизить кровяное давление и предотвратить атеросклероз, образование закупоривающих артерии бляшек. Чтобы получить максимальную пользу, отдавайте предпочтение целым апельсинам, а не апельсиновому соку, поскольку многие фруктовые соки содержат много сахара и не содержат питательных веществ.
2. Ягоды. Ягоды, в том числе клубника, черника, малина и ежевика, богаты антоцианами, натуральными пигментами, которые придают им яркий цвет. Антоцианы играют решающую роль в защите кровеносных сосудов от повреждений и уменьшении воспаления. Многочисленные исследования показали, что употребление ягод может снизить риск сердечных приступов и улучшить кровяное давление.
3. Яблоки. Яблоки являются отличным источником растворимой клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина и предотвратить образование бляшек, закупоривающих артерии. Кроме того, яблоки содержат полифенолы, растительные соединения с антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти полифенолы могут влиять на активность ферментов, связанных со свертыванием крови и расширением кровеносных сосудов.
Таким образом, ваша диета существенно влияет на здоровье вашего сердца. Помимо отказа от продуктов, закупоривающих артерии, включение в свой рацион апельсинов, ягод и яблок, как рекомендует доктор Фоксман, может способствовать оздоровлению сердца и здоровья всего тела.
Курсор писал, что ученые выяснили, что женщины, которые сидят на диете, реже становятся долгожителями.