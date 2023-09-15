Доктор назвал фрукты, способные защитить от сердечного приступа

Ваша диета существенно влияет на здоровье вашего сердца.

Ваша диета оказывает значительное влияние на ваше здоровье, особенно на сердце. Чтобы сохранить здоровое сердце, крайне важно не только сократить потребление нездоровой пищи, но и включить в свой рацион продукты, полезные для сердца.

Доктор Алекс Фоксман, эксперт в этой области, рекомендует в статье SheFinds два фрукта и ягоды, которые могут принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы.

1. Апельсины. Любители цитрусовых, ликуйте! Апельсины превосходны для вашего сердца. Они богаты флавоноидами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти соединения могут помочь снизить кровяное давление и предотвратить атеросклероз, образование закупоривающих артерии бляшек. Чтобы получить максимальную пользу, отдавайте предпочтение целым апельсинам, а не апельсиновому соку, поскольку многие фруктовые соки содержат много сахара и не содержат питательных веществ.

2. Ягоды. Ягоды, в том числе клубника, черника, малина и ежевика, богаты антоцианами, натуральными пигментами, которые придают им яркий цвет. Антоцианы играют решающую роль в защите кровеносных сосудов от повреждений и уменьшении воспаления. Многочисленные исследования показали, что употребление ягод может снизить риск сердечных приступов и улучшить кровяное давление.

3. Яблоки. Яблоки являются отличным источником растворимой клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина и предотвратить образование бляшек, закупоривающих артерии. Кроме того, яблоки содержат полифенолы, растительные соединения с антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти полифенолы могут влиять на активность ферментов, связанных со свертыванием крови и расширением кровеносных сосудов.

Таким образом, ваша диета существенно влияет на здоровье вашего сердца. Помимо отказа от продуктов, закупоривающих артерии, включение в свой рацион апельсинов, ягод и яблок, как рекомендует доктор Фоксман, может способствовать оздоровлению сердца и здоровья всего тела.

Курсор писал, что ученые выяснили, что женщины, которые сидят на диете, реже становятся долгожителями.