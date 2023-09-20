Доктор назвал лучшие противовоспалительные продукты для сжигания жира

В современном мире, заботящемся о своем здоровье, понимание связи между воспалением и увеличением веса имеет решающее значение.

Противовоспалительные продукты получили признание за свою роль в улучшении общего самочувствия и помощи в снижении веса. Воспаление — это естественная реакция организма на травму или болезнь, но когда оно становится хроническим, оно может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение. Включение противовоспалительных продуктов в ваш рацион может помочь уменьшить воспаление, потенциально способствуя более эффективной и устойчивой потере веса.

По словам доктора медицинских наук Теза Пратапа Сингха, эксперта в этой области, двумя лучшими противовоспалительными продуктами являются жирная рыба и листовая зелень. Он рассказал порталу SheFinds, что жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и форель, богата жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), известными своими противовоспалительными свойствами. Эти жиры помогают уменьшить выработку воспалительных молекул в организме, потенциально способствуя снижению веса за счет улучшения чувствительности к инсулину.

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, богата антиоксидантами, витаминами и минералами. Они борются с воспалением на клеточном уровне, что имеет решающее значение для снижения веса, поскольку хроническое воспаление может нарушить гормональный баланс и привести к резистентности к инсулину. Листовая зелень предлагает низкокалорийные, богатые питательными веществами варианты, которые уменьшают воспаление, сдерживают тягу к еде и помогают управлять метаболическими процессами, что делает ее ценным дополнением к любому плану по снижению веса.

Включение этих рекомендованных экспертами продуктов в свой рацион может помочь вам на пути к здоровому весу и общему благополучию.

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