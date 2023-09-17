Доктор назвал самое полезное лакомство — облегчает кашель и заживляет раны

Включение меда в свой рацион может принести ряд преимуществ для здоровья: от ухода за кожей до улучшения здоровья сердца и нервной системы.

Мед — это больше, чем просто сладкая добавка к чаю или блинам, это натуральный суперпродукт, обладающий целым рядом преимуществ для здоровья.

Дельнааз Чандувадия, диетолог из исследовательского центра Яслок в Мумбаи, рассказал порталу Health Shots, почему мед является замечательным дополнением к вашему рациону.

Польза меда для здоровья

1. Натуральное отшелушивающее средство. Мед является превосходным увлажняющим средством и увлажнителем кожи, что делает его распространенным ингредиентом в средствах по уходу за кожей. Он также действует как естественное отшелушивающее средство, удаляя сухую и тусклую кожу, обнажая под ней свежие клетки.

2. Лекарство от кашля. Известно, что мед облегчает кашель, особенно у детей. Сочетание меда с куркумой и имбирным соком может облегчить симптомы кашля благодаря его противовоспалительным свойствам.

3. Целебные свойства. Благодаря своим противовоспалительным свойствам мед помогает заживлять травмы. Он стимулирует высвобождение цитокинов лейкоцитами, способствуя восстановлению тканей. Он особенно эффективен для заживления ожогов и инфицированных ран.

4. Здоровье сердечно-сосудистой системы. Мед богат антиоксидантами, такими как полифенолы, флавоноиды и витамин С. Эти антиоксиданты могут повышать уровень жира в крови, снижать кровяное давление и регулировать сердцебиение, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.

5. Неврологическое здоровье. Антиоксиданты меда обладают нейропротекторными свойствами, потенциально действуют как антидепрессанты и предотвращают окисление нервной системы.

6. Кондиционер для волос. Увлажняющие свойства меда распространяются и на уход за волосами. Он делает волосы мягкими и здоровыми, а его антиоксиданты способствуют здоровью волос.

Ежедневное потребление меда.

Хотя мед полезен для здоровья, умеренность является ключевым моментом. Рекомендуется одна чайная ложка в день, чтобы избежать потенциальных проблем с желудком, увеличения веса или повышения уровня сахара в крови, особенно для диабетиков. Кроме того, крайне важно не давать мед детям до года из-за редкого риска ботулизма, вызываемого определенными бактериями.

Включение меда в свой распорядок дня может принести ряд преимуществ для здоровья: от ухода за кожей до улучшения здоровья сердца и нервной системы. Просто помните, что умеренность — это ключ к использованию потенциала меда.

Курсор писал, что врач-диетолог рассказала, кому может навредить употребление меда.