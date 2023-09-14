Доктор назвал топ напитков, которые помогают эффективно и быстро сжигать жир

Если вы стремитесь к снижению веса, рассматривайте эти напитки как часть своей общей стратегии.

Если вы хотите сбросить несколько килограммов, ваш метаболизм играет решающую роль. Хотя у некоторых людей от природы быстрый метаболизм, существуют напитки и изменения образа жизни, которые могут помочь запустить его и способствовать снижению веса.

Такие факторы, как генетика, возраст, мышечная масса и гормональные проблемы, могут влиять на метаболизм. Возрастное замедление обмена веществ и малоподвижный образ жизни могут препятствовать сжиганию калорий. Чтобы противодействовать этим проблемам, доктор Анкит Потдар, консультант по общей и лапароскопической хирургии из больницы SRV в Махараштре, назвал в статье HealthShots список напитков, ускоряющих обмен веществ:

1. Зеленый чай. Зеленый чай известен своими свойствами, ускоряющими обмен веществ. Насыщенный катехинами, антиоксидантами, которые ускоряют обмен веществ, он является отличным выбором для снижения веса. Выпивайте чашку или две в день, чтобы получить пользу.

2. Яблочный уксус. Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и пейте перед едой. Это может ускорить сжигание жира и снизить аппетит, помогая вам избежать нездоровых перекусов.

3. Лимонная вода. Лимоны богаты питательными веществами, в том числе витамином С, который улучшает обмен веществ и способствует детоксикации. Стакан воды с лимоном — освежающий способ начать свой день.

4. Имбирный чай. Имбирь не только придает блюдам аромат, но и ускоряет обмен веществ. Он обладает термогенными свойствами, слегка повышает температуру тела и способствует сжиганию калорий. Наслаждайтесь им в чае для получения дополнительных преимуществ.

5. Напиток чайного гриба. Этот ферментированный напиток, приготовленный из чая, сахара и культур, богатых пробиотиками, ускоряет обмен веществ. Он способствует детоксикации, поддерживает пищеварение и способствует общему увеличению метаболизма.

Помните: хотя эти напитки могут помочь, факторы образа жизни, такие как сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон, также играют важную роль в поддержании или улучшении вашего метаболизма.

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